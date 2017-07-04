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Rusya, Ukrayna sınırına 60 bin asker gönderdi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna sınırına 60 bin asker gönderdiğini açıkladı.

04 Temmuz 2017 Salı 19:33
Rusya, Ukrayna sınırına 60 bin asker gönderdi
Ukrayna Savunma Bakan Birinci Yardımcısı Ivan Rusnak, Rusya'nın Ukrayna sınırında geçici olarak işgal altında olan Donbass ve Kırım bölgesine 60 bin askeri birlik gönderdiğini bildirdi.
 
Rusnak, Rose-Roth Grişimi çerçevesinde Kiev'de yapılan Nato Parlamenter Meclisi'nin 95. Seminer'inde yaptığı konuşmada, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın geçici olarak işgal altına alınmış olan bölgelerinde konuşlandırılan  Kırım Birleşik Güçleri dahil, Rusya'nın birleşik askeri gücünün Ukrayna sınırı boyunca ve Kırım'da silahlı ve eğitimli asker sayısının 60 bini aştığını bildirdi.
 
Rusnak, Rus Birlikleri'nin Tochka taktik füze sistemi, tanklar, zırhlı savaş araçları, topçu sistemleri ve çoklu fırlatma roket sistemleri ile donatılmış olduğunu aktardı.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 19:33
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