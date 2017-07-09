Rusya Türkiye'yi seçti! İlk olacak

1,33 trilyon dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasılası ile dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yer alan Rusya'nın bu yılki İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) 'partner ülke' olması, İzmir için çok önemli fırsatları da beraberinde getirecek.

Rusya Federasyonu'nun bakanları ve büyük şirket CEO'larıyla geniş bir katılıma hazırlandığını söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, "Bu işbirliği, sadece ekonomik yönüyle düşünülmemeli. İzmir buluşması, iki ülke arasındaki siyasi ve sosyal ilişkileri, yani dostluk bağını da güçlendirecek" dedi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda en önemli ve eski markaları arasında yer alan İEF, 18-27 Ağustos tarihleri arasında kapılarını tam 86. kez Rusya ile birlikte açacak. İzmir Enternasyonal Fuarı’na ilk kez 1934 yılında 'Beynelmilel İzmir 9 Eylül Panayırı' iken 'Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği' olarak katılan Rusya, bu yıl 63. kez İzmirlilerin ve İzmir Enternasyonal Fuarı'nın konuğu olacak.



Rusya'nın İzmir seçimi çok ses getirdi



İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ekonomi Bakanlığının himayesinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 86. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Rusya'nın partner ülke olması, sadece İzmir ve Türkiye'de değil, Rusya ve dünyanın pek çok önemli merkezinde de yankı uyandırdı. Geçen ay sonunda IFC ve The Economist'in davetlisi olarak Londra'da bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na Rusya'nın İEF katılımı soruldu. Başkan Kocaoğlu, çok güçlü bir ekonomiye sahip olan Rusya'nın İzmir Enternasyonal Fuarı'na büyük önem verdiğini belirterek, "Bakanları, büyük şirketlerin CEO'larıyla geniş bir katılıma hazırlanıyorlar. Bu işbirliği, sadece ekonomik yönüyle düşünülmemeli. İzmir buluşması, iki ülke arasındaki siyasi ve sosyal ilişkileri, yani dostluk bağını da güçlendirecek" diye konuştu.



Aynı günlerde Çin’de gerçekleştirilen Summer Davos zirvesi kapsamında gazetecilere konuşan Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Gruzdev, bir soru üzerine, “Ağustos ayında İzmir’de uluslararası bir fuar gerçekleştirilecek. Rusya bu fuara resmi partner olarak davet edildi ve bunu onayladı. Orada yeni işbirliği temaları olabilir. Türkiye Ekonomi Bakanlığından partnerlerimizle de kalan tüm hassas konuları çözeceğiz” açıklamasını yaptı.



Turizm sektörünün beklentisi büyük



1,33 trilyon dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasılası ile dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yer alan Rusya'nın bu yıl İEF'de başrole soyunması, İzmir ve Ege açısından hem ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi hem de Rusya'daki turizm pastasından daha fazla pay almanın önünü açabilecek olması nedeniyle son derece önemli bir fırsat oluşturacak. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya, Muğla ve İstanbul Rusya Federasyonu'nun turizm hareketliliğinden aslan payını alırken, İzmir ise bu alanda oldukça geride bulunuyor. TÜİK verilerine göre, İzmir'e çeşitli ülkelerden gelen turist sıralamasında Almanya ilk sırada yer alırken, Rusya 18. sıraya kadar gerilemiş durumda. 2014'te Rusya'dan İzmir'e gelen turist sayısı 29 bin 869 olurken, bu rakam iki ülke arasındaki krizin başlamasıyla birlikte yarı yarıya azalarak 15 binin altına düştü.



İEF, yeni işbirliklerinin kapısını açacak



İzmir'den Rusya'ya ağırlıklı olarak sebze-meyve ve balık gibi gıda ürünleri ile tekstil ve deri sektörlerinden ihracat yapılırken, bu yılın mayıs ayında gerçekleştirilen ihracat 19 milyon 706 dolar tutarında oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu miktar 12 milyon 655 bin dolardı. İEF, İzmir ve Ege iş dünyasına, Rus firmaları ile kurulacak yeni işbirlikleri sayesinde bu rakamları çok daha yukarılara çekme fırsatı da doğuracak. Fuar süresince, Rusya Federasyonu ile ekonomik-ticari ve sosyal-kültürel ilişkiler ile yeni işbirliklerini geliştirmeye yönelik çok sayıda toplantı gerçekleştirilecek. Enerji alanında iki ülke arasında yeni işbirlikleri için zemin aranacak. Toplantılarda her iki ülke sunumları yapılacak, iş forumları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı fuar katılımcılarının üst düzey yabancı delegasyon ve ulusal ticari temsilciler ile buluşması sağlanacak; uluslararası deklarasyon ve protokoller imzalanacak.



Önemli isimler İzmir'de buluşuyor



İzmir Enternasyonal Fuarı sürecindeki işbirliği toplantılarına Rusya Federasyonu ile birlikte Tataristan da katılacak. Tataristan Devlet Başkanı Rustam N. Minnikhanov ile Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Gruzdev'in katılımının beklendiği toplantılarda, Rusya Federasyonu Ticaret ve Endüstri Bakan Yardımcısı Viktor Yevtukhov, Rusya Endüstri Derneği Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Maxim Pazdnikov, Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanları Tuncay Özilhan ile Akhmet M. Palankoyev ve Rusya İhracat Merkezi CEO'su Pyotr M. Fradkov ile Ticaret ve Endüstri Komisyonu üyelerinin de yer alması bekleniyor.



Kültürpark'ın ilham kaynağı Ruslardı



86. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda 759 metrekarelik alanda doğal gaz, petrol, kimya, tarım, finans ve turizm sektörlerindeki firmalarıyla güçlü bir katılıma hazırlanan Rusya Federasyonu, İEF'ye ilk kez 1934 yılında 'Beynelmilel İzmir 9 Eylül Panayırı' iken 'Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği' olarak yer almıştı. Bu yılki katılım, Rusya'nın İzmir Enternasyonal Fuarı'na 63. katılımı olacak. 1930’lu yıllarda Fuar'da motor, telefon gibi teknolojik ürünlerle yer alan Sovyetler Birliği, 50’li yıllarda endüstri ürünleriyle İzmir Enternasyonal Fuarı’ndaydı. Sovyetler Birliği, 1957 yılında uzaya gönderdikleri yapay uydu Suputnik’in bir maketini fuarda sergiledi. Suputnik’in ardından Vostok Uzay Gemisi ile Fuar’a katılan Sovyetler Birliği, Rus Pilotu Gagarin’in iki metrelik portresini asınca ziyaretçi akınına uğramıştı. Sovyetler Birliği, 1960’lı yıllarda da sergilediği uzay çalışmalarıyla İzmir Enternasyonal Fuarı’nın ilgi odağı olmaya devam etti. 1963 yılında Basmane kapısı yakınında kurulan Planetarium, İzmir Enternasyonal Fuarı’nı yıldızlarla buluşturdu. İzmir Enternasyonal Fuarı ile çok zengin bir geçmişe sahip olan Rusya, aynı zamanda Kültürpark fikrinin doğmasına da kaynak oluşturmuştu. İzmir Futbol Heyeti Fahri Reisi Suad Yurdkoru, 1933 yılında Moskova ziyareti sırasında gördüğü Gorki Parkı’ndan çok etkilenmiş ve İzmir’e döner dönmez Kültürpark hayalini gerçekleştirmek üzere soluğu İzmir'in unutulmaz belediye başkanı Behçet Uz'un yanında almıştı. Ardından da Uz'un büyük çabalarıyla, İzmir'in yanmış yıkılmış bir alanında Kültürpark doğmuştu.