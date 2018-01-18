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Rusya: Türkiye'nin onayını bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin davetli listesinin hazırlandığını ve Türkiye'nin onayını beklediklerini söyledi.

18 Ocak 2018 Perşembe 15:16
Rusya: Türkiye'nin onayını bekliyoruz

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bogdanov, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Davetli listesinin hazır olduğunu ve Türkiye'den onay beklediklerini kaydeden Bogdanov, "Yarın ve bir sonraki gün Türk ve İranlı partnerlerimizle davetli listesine son halini vermeyi ve Suriyeli katılımcılara davetiyeleri hemen dağıtmaya başlamayı umuyoruz" dedi.

Bogdanov, Ankara'nın davetli listesiyle ilgili kararını bugün vermesini beklediklerini de belirtti.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 15:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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