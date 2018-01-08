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Rusya, Türkiye'nin dediğine geldi!

Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi (ENKS) Yöneticisi Fuad Eliko, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne Rusya tarafından davet edildiklerini belirtti.

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:38
Rusya, Türkiye'nin dediğine geldi!

Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi (ENKS) Yöneticisi Fuad Eliko, Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne Rusya tarafından davet edildiklerini belirterek, daveti değerlendireceklerini söyledi.

ENKS kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suriye sorununun çözümünü amaçlayan ve Soçi kentindeki yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ENKS, Rusya tarafından davet edildi.

Konuyla ilgili ENKS Yöneticisi Fuad Eliko, Sputnik'e açıklama yaptı.

'DAVETİ DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Eliko" Rusya yetkilileri kısa bir süre önce Kamışlı kentine gelerek ENKS heyetiyle görüştü. Toplantıda ENKS'den Foziye Yusuf, Named Davut, Muhamed İsmail ve Abdulsamet Xelef Bıro vardı. Rusya yetkilileri toplantıda ENKS heyetine ENKS'yi Soçi'de görmek istediklerini aktardılar. ENKS olarak Rusya'nın bu davetini değerlendireceğiz. Ve yakında karar vereceğiz. Rusya ile iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz" dedi.

ENKS olarak Soçi'de yapılacak toplantıyı çok önemli bulduklarını vurgulayan Eliko,"Soçi kongresi büyük bir önem taşıyor. Ancak bu toplantı bir çözüm getirir mi getirmez mi, bu konuda bir şey söylemek henüz erken. Göreceğiz. Soçi ile ilgili halen problemler var. O nedenle bazen toplantı erteleniyor" ifadelerini kullandı.

Kongreye terör örgütü PKK/PYD'den (Demokratik Birlik Partisi) kimsenin katılmayacağını belirten Eliko, Türkiye ve Suriye muhalefetinin terör örgütü PKK/PYD'yi kongrede görmek istemediğini söyledi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 14:38
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