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Rusya: Uçak konusunda Türkiye'den yardım istedik

Suriye'nin İdlib bölgesinde düşürülen Su-25 tipi Rus savaş uçağının motoru dahil tüm parçalarının bulunması için Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Türkiye'den yardım istediği bildirildi. Rusya'nın bu şekilde uçağın vurulduğu taşınabilir uçaksavar füzelerinin tipini belirleyebileceği kaydedildi.

06 Şubat 2018 Salı 13:03
Rusya: Uçak konusunda Türkiye'den yardım istedik

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'in hava sahasında 3 Şubat'ta taşınabilir bir uçaksavar füzesi ile teröristler tarafından düşürülen Su-25 uçağının tüm parçalarının bulunup ele geçirilmesi konusunda yardım etmesi için Türk tarafına bir talep iletti" deniliyor.

Açıklamaya göre ayrıca, Rus askeri uzmanlar, uçağı düşürmek için kullanılan taşınabilir uçaksavar füzesinin tipinin, üretim yerinin ve Suriye'ye nasıl gittiğinin belirlenmesi için uçağın motorlarının parçalarının ele geçirilmesiyle özellikle ilgileniyor.

Rusya, Türkiye ve İran tarafından İdlib'de oluşturulmasına karar verilen gerilimi azaltma bölgesinde güvenliğin sağlanmasını Türkiye üstlenmişti.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 13:03
  1. Rusya
  2. Türkiye
  3. düşürülen savaş uçağı

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