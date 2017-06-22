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Rusya, Türkiye ve İran Suriye konusunda prensipte anlaştı!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya, Türkiye ve İran’ın çatışmasızlık bölgesi parametreleriyle ilgili prensip olarak anlaştığını bildirdi.

22 Haziran 2017 Perşembe 23:03
Rusya, Türkiye ve İran Suriye konusunda prensipte anlaştı!

Bogdanov yaptığı açıklamada, Rus, Türk ve İranlı uzmanların yürüttüğü müzakerelerde çatışmasızlık bölgesinin parametrelerinin detaylı bir şekilde ele alındığını ve garantör ülkeler olarak prensipte bu hususta anlaşmaya vardıklarını belirtti. Harita üzerinde de gerçekleştirilen çalışmalarda katılımcılar için önemli pek çok nüansların ortaya çıktığına işaret eden Bogdanov, “Garantör ülkelerin çatışmasızlık bölgesinde gerçekten ateşkesi garanti etmesi için bütün bu nüanslar önemli” ifadelerini kullandı.

SON VİRAJ: ASTANA

Müzakereler sonucunda üç garantör ülkenin onayı ile bazı belgelerin hazırlandığını kaydeden Bogdanov, bunların 4-5 Temmuz'da Astana'da yapılacak Suriye konulu görüşmelerde kabul göreceğini umduğunu söyledi.

MUHALİFLER KATILACAK MI?

Bogdanov, Suriyeli muhaliflerin temsilcilerinin görüşmelere katılacağını umduğunu da sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Rusya'dan gelen bu 'prensipte anlaşıldı' açıklamasından önce akşam saatlerinde Beştepe'de gazetecileri kabul eden Cumhrubaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konu ile ilgili açıklamalar yapmıştı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 23:03
  1. muhalifler
  2. rusya
  3. türkiye
  4. iran
  5. çatışmasızlık bölgeleri
  6. suriye
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