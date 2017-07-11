Rusya: Türkiye ile aramızda sorun yok

Botaş Genel Müdürü Burhan Özcan dün Türk Akımı'nın Türkiye kısmının finansmanıyla ilgili olarak Rus enerji şirketi Gazprom ile anlaşma sağladıklarını açıklamış, Türk Akımı boru hattının Türkiye'ye çıkışının büyük ihtimalle Trakya'da Kıyıköy'e olacağını belirtmişti.

Konuyu Sputnik'e yorumlayan Enerji ve Finans Enstitüsü Başkanı Vladimir Feygin, Türk tarafıyla varılan anlaşmanın projenin başarıyla ilerlemeye devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Rus uzman, "Türk tarafının projenin karadaki kısmının finansmanını üstlendiğini düşünüyorum. Türkiye topraklarında küçük bir parça söz konusu. Çok büyük bir para etmese de konu ok önemli, zira Türk tarafının bu yatırım projesine tam destek verdiğini gösteriyor. Görüldüğü kadarıyla detayların üzerindeki çalışmalar da devam ediyor, Türkiye'deki güzergâh hala görüşülüyor" diye konuştu.

Türk Akımı projesinin Avrupa'ya uzanacak ikinci kolunun onay sürecinin en az bir yıl alacağını belirten Feygin, "Birinci kola gelince, bu konuda bir sorun yok, yalnızca Türk ortaklarla iç mutabakatlar var. İkinci kol için Avrupa pazarı ile ilgili onaylar gerekiyor. Burada her şey o kadar da kolay değil. Fakat daha zaman var. Bu sürecin en az bir yıl alacağını düşünüyorum. Bu ortakları az çok bilen biri olarak, orada her şeyin o kadar hızlı yapılmadığını söyleyebilirim. Ayrıca onlar, kendi çıkarlarının da maksimum dikkate alınması için konuları diğer konulara bağlıyorlar" ifadelerini kullandı.