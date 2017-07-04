Rusya: Türkiye 70 günde 41 hedef imha edecek

Türk ve Rus heyetleri arasında yapılan görüşmede, terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan Afrin'e yapılacak operasyonun detayları konuşuldu.

Rusya'da yayın yapan Svobodnaya Pressa yazarı Anton Mardasov, bu görüşmeyi değerlendirdi. Mardasov, yazısında Türkiye'nin hazırlığını yaptığı operasyona ilişkin bilgileri de köşesine taşıdı.

PYD'nin ABD ile iyice yakınlaşmasından sonra Rusya'nın Afrin'den uzaklaşma kararı aldığını yazan Anton Mardasov, Türkiye'nin başlatacağı operasyona Rusya'nın da destek olacağını ifade etti.

Fırat Kılıcı operasyonu

Türkiye'nin başlatacağı operasyonun "Fırat Kılıcı" adını alacağını söyleyen Rus yazar, 70 gün sürecek operasyonda bölgedeki 41 PYD hedefinin imha edilmesinin planlandığını belirtti.

Benzer bir iddia da Türkiye gazetesinden geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Afrin'e operasyon sinyali veren açıklamalarının ardından Türkiye gazetesinde konuyla ilgili bir haber yer aldı.

'4 koldan Afrin'e' manşetiyle duyurulan haberde, operasyona 7 bin Türk askerinin ve 13 bin ÖSO mensubunun katılacağı ileri sürüldü.

Haberde Türkiye'nin operasyon için Rusya ile anlaştığı da iddia edildi.

Haberde operasyonun 2 ay sürmesinin beklendiği belirtildi.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK/YPG'nin kontrolünde.

Dün Afrin vuruldu

Öte yandan dün Kilis'te akşam saatlerinde sınır birliklerinde konuşlu Fırtına obüs topları ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile PYD mevzilerine 20'ye yakın atış gerçekleştirildi.