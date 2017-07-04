Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya: Türkiye 70 günde 41 hedef imha edecek

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Svobodnaya Pressa, Türkiye'nin Afrin operasyonu için hazırlık yaptığını yazdı. Türkiye gazetesi de TSK'nın ÖSO ile birlikte 4 koldan Afrin'e operasyon başlatacağını ve harekat planlarının hazır olduğunu ileri sürdü.

04 Temmuz 2017 Salı 10:38
Rusya: Türkiye 70 günde 41 hedef imha edecek

Türk ve Rus heyetleri arasında yapılan görüşmede, terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan Afrin'e yapılacak operasyonun detayları konuşuldu.

Rusya'da yayın yapan Svobodnaya Pressa yazarı Anton Mardasov, bu görüşmeyi değerlendirdi. Mardasov, yazısında Türkiye'nin hazırlığını yaptığı operasyona ilişkin bilgileri de köşesine taşıdı.

PYD'nin ABD ile iyice yakınlaşmasından sonra Rusya'nın Afrin'den uzaklaşma kararı aldığını yazan Anton Mardasov, Türkiye'nin başlatacağı operasyona Rusya'nın da destek olacağını ifade etti. 

Fırat Kılıcı operasyonu

Türkiye'nin başlatacağı operasyonun "Fırat Kılıcı" adını alacağını söyleyen Rus yazar, 70 gün sürecek operasyonda bölgedeki 41 PYD hedefinin imha edilmesinin planlandığını belirtti.

Benzer bir iddia da Türkiye gazetesinden geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Afrin'e operasyon sinyali veren açıklamalarının ardından Türkiye gazetesinde konuyla ilgili bir haber yer aldı. 

'4 koldan Afrin'e' manşetiyle duyurulan haberde, operasyona 7 bin Türk askerinin ve 13 bin ÖSO mensubunun katılacağı ileri sürüldü. 

Haberde Türkiye'nin operasyon için Rusya ile anlaştığı da iddia edildi.

Haberde operasyonun 2 ay sürmesinin beklendiği belirtildi.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK/YPG'nin kontrolünde.

Dün Afrin vuruldu

Öte yandan dün Kilis'te akşam saatlerinde sınır birliklerinde konuşlu Fırtına obüs topları ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile PYD mevzilerine 20'ye yakın atış gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 10:38
  1. RUSYA
  2. AFRİN
  3. AFRİN OPERASYONU
  4. Fırat Kılıcı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte FETÖ'nün 15 Temmuz müdürleri
    1. İşte FETÖ'nün 15 Temmuz müdürleri
    2. Tren anne ve çocuğuna çarptı!
    3. Bir şarjör mermiyi 3 saniyede..
    4. 'Fenerbahçe tüm zamanların en iyisini..
    5. Bel fıtığı tedavisinde son nokta!
    6. Turistlerin valizinden çıkanlar şok..
    7. Zonguldak'ta FETÖ'den şüpheliler..
    8. 8 trilyon dolarlık kervan geliyor! Tam..
    9. Bu hamama giren terlemiyor, aksine..
    10. Yakıt tankeri böyle patladı!
    11. Dinmeyen acı: Başbağlar Katliamı
    12. Bakan Işık açıkladı! 6 kişi görevden..
    13. "Çocuğum yemek yemiyor" diyorsanız...
    14. Kütahya'da telefon dolandırıcısına..
    15. Kameni'nin dikkat çeken istatistikleri
    16. İpek Yolu'na 8 trilyon dolarlık..
    17. Öfkeli boğa sahibini öldürdü!
    18. İşte terör örgütünün silahları
    19. Hurda parçalarla traktör yaptı
    20. İran'ın asıl derdi Türkiye! Su..
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
    Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    2 dakikada evinizdeki sıcaklığı 15 derece düşürün
    2 dakikada evinizdeki sıcaklığı 15 derece düşürün