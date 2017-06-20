Rusya, Türkiye'den gelen domatesleri imha etti

Rosselhoznadzor Basın Servisi´nden yapılan açıklamada, domateslerin Çernışevskoye-Kibartay geçiş noktasında kontrol edildiği, aracın OOO "Liana" adresine geldiği belirtildi. Belgelerde sebzelerin Azerbaycan´da üretildiğinin yazmasına rağmen, denetleme sırasında TIR'da Türk domateslerinin de bulunduğu saptandı.

Laboratuar incelemelerinde domateslerde Rusya´ya girişi yasak olan böceklerin saptandığı ve yasalara göre imha edildiği belirtildi.