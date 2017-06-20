Rusya, Türkiye'den gelen domatesleri imha etti
Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Kaliningrad Oblastı yönetimi, bölgede Türkiye'den geldiği açıklanan 196 kilo domatesin imha edildiğini bildirdi.20 Haziran 2017 Salı 20:04
Rosselhoznadzor Basın Servisi´nden yapılan açıklamada, domateslerin Çernışevskoye-Kibartay geçiş noktasında kontrol edildiği, aracın OOO "Liana" adresine geldiği belirtildi. Belgelerde sebzelerin Azerbaycan´da üretildiğinin yazmasına rağmen, denetleme sırasında TIR'da Türk domateslerinin de bulunduğu saptandı.
Laboratuar incelemelerinde domateslerde Rusya´ya girişi yasak olan böceklerin saptandığı ve yasalara göre imha edildiği belirtildi.