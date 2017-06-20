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Rusya, Türkiye'den gelen domatesleri imha etti

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Kaliningrad Oblastı yönetimi, bölgede Türkiye'den geldiği açıklanan 196 kilo domatesin imha edildiğini bildirdi.

20 Haziran 2017 Salı 20:04
Rusya, Türkiye'den gelen domatesleri imha etti

Rosselhoznadzor Basın Servisi´nden yapılan açıklamada, domateslerin Çernışevskoye-Kibartay geçiş noktasında kontrol edildiği, aracın OOO "Liana" adresine geldiği belirtildi. Belgelerde sebzelerin Azerbaycan´da üretildiğinin yazmasına rağmen, denetleme sırasında TIR'da Türk domateslerinin de bulunduğu saptandı.

Laboratuar incelemelerinde domateslerde Rusya´ya girişi yasak olan böceklerin saptandığı ve yasalara göre imha edildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 20:04
  1. Türkiye
  2. Rusya
  3. Azerbaycan
  • ilhan yükselilhan yüksel3 sa önce
    ya bırakın Allah aşkına domates patetesle uğraşmayı.Teknoloji satabiliyormuyuz.
  • AydınAydın4 sa önce
    Taktı bizim domatese. Zıkkımın kökünü ye!
  • Ahmet MuratAhmet Murat4 sa önce
    Adamlar haklı , yasak koymuş , getirmeyin diyor , getirirseniz imha ederim diyor.
  • HalilHalil5 sa önce
    195 kilo diyor yahu, konuşmaya değmez. Her zaman olan şey bu.
  • PkksavarPkksavar6 sa önce
    Şükür domates alabiliyoruz. 10 liraydı yoksa.
  • SamSam6 sa önce
    bari suriyelilere verseydiniz
  • vatannvatann6 sa önce
    ne bocegi, rusyanin her tarafi bocek, bahane bu
  • sahinsahin6 sa önce
    niye panik yapiyonuzki 190 kilo dimates belkide cürüdü bunu yazmaya bile gerek yok .lütfen
  • tuzcutuzcu6 sa önce
    parası ne olacak ? amma naz yaptınız yahu....yemezseniz yemeyin ulan....Size domates verenin .....
  • turkturk6 sa önce
    PEKI BU DOMATESLERDE NEDEN BOCEK VAR HEE
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