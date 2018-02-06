Rusya ters köşe yaptı! ABD'yi tedirgin edecek hamle
İsrail istihbarat örgütü MOSSAD’a yakınlığıyla bilinen Debka haber sitesine göre, Rusya Suriye’nin güneyinde 4 yeni hava üssü kuracak ve 6 bin asker gönderecek.06 Şubat 2018 Salı 15:16
Rusya daha önce askeri varlığını çekeceğini açıklamasına karşın Esad rejimi bölgesinde yer alan Tiyas, Palmyra, Hama ve Homs bölgelerinde 4 yeni hava üssü kurma ve 6 bin ek askeri personeli Suriye'ye gönderme kararı aldı.
Üslerin özellikle ABD'nin üslerinin bulunduğu yerlerin yakınlarına yapılacağı da öne sürüldü. Haberde Rusya'nın bu şekilde gelecekteki hükümetin etkilemeyi amaçladığı iddia edildi.
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