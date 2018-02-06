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Rusya ters köşe yaptı! ABD'yi tedirgin edecek hamle

İsrail istihbarat örgütü MOSSAD’a yakınlığıyla bilinen Debka haber sitesine göre, Rusya Suriye’nin güneyinde 4 yeni hava üssü kuracak ve 6 bin asker gönderecek.

06 Şubat 2018 Salı 15:16
Rusya ters köşe yaptı! ABD'yi tedirgin edecek hamle

Rusya daha önce askeri varlığını çekeceğini açıklamasına karşın Esad rejimi bölgesinde yer alan Tiyas, Palmyra, Hama ve Homs bölgelerinde 4 yeni hava üssü kurma ve 6 bin ek askeri personeli Suriye'ye gönderme kararı aldı.

Üslerin özellikle ABD'nin üslerinin bulunduğu yerlerin yakınlarına yapılacağı da öne sürüldü. Haberde Rusya'nın bu şekilde gelecekteki hükümetin etkilemeyi amaçladığı iddia edildi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 15:16
  1. Rusya
  2. ABD
  3. Suriye
  4. Esed rejimi

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