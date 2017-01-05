Rusya Tahran’ı takmıyor

İran'ın anlaşma masasında renginin zayıflamasından rahatsız olan görüş sahipleri, “Türkiye-Rusya işbirliğinin İran'ı dışarıda bıraktığını” değerlendiriyor. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki eski büyükelçisi Seyyid Ali Hurrem, reformistlere yakınlığıyla bilinen Şark Gazetesi'ndeki makalesinde, “Rusya'nın Suriye'deki uygulamaları, Türkiye'yle işbirliği ve İran'ı görmezden gelmesi, bu ülkenin İran'ı hiç ciddiye almadığının göstergesidir” ifadelerini kullandı.



KAZAN-KAZAN OYUNU



Tahran Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nimet Ahmedi, Dünyay-ı İktisat internet haber sitesinde durumu, “İki sandalyeli Suriye kumar masasında oturan Rusya ve Türkiye, kazan-kazan oynamaya başladılar” şeklinde yorumladı. Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki son gelişmelerdeki rollerine işaret eden Ahmedi, “Rusya ve Türkiye ateşkesin garantörü oldular. Bunca yıl Suriye'de çabalayan İran bu kırılma döneminde nerede? Beşşar Esed bu işin neresinde?” ifadelerini kullandı.