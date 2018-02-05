Rusya, Suriye'ye saldırıları arttırdı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus savaş uçağının düşürüldüğü İdlib’deki bölgeye yönelik yoğun hava saldırılarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre El-Nusra mensubu olduğu iddia edilen 30 kişinin öldürüldüğü kaydedilirken, Rus uçaklarının İdlib’e yönelik hava saldırısına ilişkin videolar yayınlandı.

Öte yandan, Rus Devlet Duması vekillerinden Viktor Vodolatskiy, Suriye’de rejime bağlı özel kuvvetlerin de uçağın düşürüldüğü bölgede operasyon yürüttüğüne işaret ederek, Rus Hava Kuvvetleri’ne bağlı uçakların da operasyona havadan destek sağladığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi üzerinde uçuş yapan Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Rejim ve Rusların İdlib'e yönelik saldırıları

Son bir haftadır Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik düzenlediği hava saldırılarında hastaneler, camiler, yerleşim yerleri ve mülteci kampları hedef alındı, söz konusu saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybetti.

Rus savaş uçaklarının dün düzenlediği hava saldırılarında İdlib'de bir hastane ve üç cami vurulurken, Kenfrenbil ilçesi ve Masaran köyüne dün akşam saatlerinde düzenlenen hava saldırında 8 sivil öldü, en az 40 sivil yaralandı

Son iki aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalan İdlib gerginliği azaltma bölgesinde, yalnızca ocak ayında 211 sivil hayatını kaybetti, bin 447'si yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırında yer alan İdlib, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.