Rusya, Suriye'deki üssüne onu kurdu

Sputnik'e konuşan bir kaynak, "Bugün Suriye'nin Tartus kentindeki Rus donanma üssünde snıır hattı boyunca anti-sabotaj savunma hattı inşa edildi. Ülkede bir savaş yaşanıyor ve askeri üslerin ya da askeri ortamın güvenliği için geçici önlemler uygulanmamalı" ifadelerini kullandı.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Rusya'nın kullandığı Hmeymim ve Tartus'taki üslerin Suriye ile komşu ülkelerdeki teröristler için caydırıcı bir etkiye sahip olduğunu ifade etmişti.