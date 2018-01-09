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Rusya: Suriye'de kalan güçlerimiz terörist saldırılarını püskürtmek için yeterli

Kremlin sözcüsü Peskov, Suriye'deki Hmeymim ve Tartus askeri tesislerinde bulunan Rus güçlerinin, bu noktalara yönelik saldırıları püskürtmek için yeterli sayıda olduğunu söyledi.

09 Ocak 2018 Salı 15:45
Rusya: Suriye'de kalan güçlerimiz terörist saldırılarını püskürtmek için yeterli

Peskov, "Hmeymim ile Tartus'taki konuşlanma noktalarında bırakılan askeri birliklerimiz, buralarda bırakılan askeri altyapı, arada sırada gerçekleştirilen terör saldırılarıyla savaşabilecek yeterlilikte. Fakat maalesef bu saldırılar devam edecek" dedi.
Peskov açıklamayı, Hmeymim ve Tartus'taki tesislere militanların silahlı insansız hava araçları (İHA) ile saldırmış olmasının, Suriye'deki Rus güçlerinin kısmen geri çekilmesinin, 'erken bir karar' olup olmadığı yönündeki soruya yanıt olarak yaptı.

Kremlin Sözcüsü Hmeymim ve Tartus'taki tesislere 5 Ocak gecesi düzenlendiği belirtilenİHA saldırıların, Suriye'deki krize siyasal çözüm arama çabalarının yoğunlaştırılması gerektiğinin yeni bir göstergesi olduğunu da vurguladı.

PUTİN DAHİL HERKES SALDIRLARIN DEVAM EDECEĞİNİN FARKINDAYDI

Diğer taraftan Suriye'deki Rus güçlerinin kısmen geri çekilmesi kararının, terörist gruplara yönelik büyük operasyonlar gerçekleştirmeye artık gerek kalmaması nedeniyle alındığını da hatırlatan Peskov "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere herkes teröristlerin saldırılarının bir gecede sona ermeyeceğinin ve devam edeceğinin farkındaydı" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı geçen hafta Hmeymim ve Tartus'taki askeri tesislerine toplam 13 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğunu doğrulamıştı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada bu İHA'ların 7'sinin yok edildiği, 6'sının da ele geçirildiği belirtilmişti.
Putin Hmeymim'deki Rus güçlerinin kısmen geri çekilmesi kararını bu üsse Aralık 2017'de gerçekleştirdiği ilk ziyarette duyurmuştu.

Putin, bu kararı, Suriye'de ordunun ülke topraklarının neredeyse tamamında yeniden kontrol sağlamış olması nedeniyle aldıklarını söylemişti.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 15:45
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