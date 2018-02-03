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Rusya, Suriye'de El-Nusra'ya karşılık verdi: 30 ölü

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de El-Nusra terör örgütü tarafından düşürülen Rus savaş uçağının ardından düzenlediği saldırıda 30 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 23:03
Rusya, Suriye'de El-Nusra'ya karşılık verdi: 30 ölü

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'in Saraqib bölgesinde El-Nusra örgütü tarafından düşürülen Rus Su-25 savaş uçağının ardından düzenlenen saldırıda 30 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada "Terör örgütü El-Nusra tarafından kontrol edilen alanlarda büyük çaplı bir silah saldırısı düzenledi" denildi.

Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı tarafından hayatını kaybeden pilotun, uçağın düşürüldükten sonra El-Nusra militanları tarafından öldürüldüğü doğrulandı

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 23:03
  1. Rusya Savunma Bakanlığı
  2. İdlib
  3. El-Nusra örgütü
  4. Rus Su-25 savaş uçağı

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