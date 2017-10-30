Rusya: Suriye ve Türkiye orduları arasında...

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye ve Türkiye orduları arasında koordinasyon kurma konusunun gündemde olmadığını, arabuluculuk rolünün Rusya tarafından yerine getirileceğini söyledi.

Bugün başlayan Astana-7 görüşmeleri için gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da basın toplantısı toplantısı düzenleyen Lavrentyev, "Şu aşamada Suriye ve Türkiye orduları arasında koordinasyon konusu gündemde yok. Taraflar arasında henüz doğrudan koordinasyon kurulmadı. Arabuluculuk rolünü Rusya yerine getirecek" dedi.