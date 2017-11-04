Rusya stratejik hava üssünü vurdu

Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib'teki Ebu Zuhur Havaalanı'na yönelik hava saldırıları düzenledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Rusya'ya ait olduğu belirtilen savaş uçakları İdlib'in doğusunda muhaliflerin kontrolünde bulunan Ebu Zuhur Havaalanı'na yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.

"ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ" İDLİB

Bölgeyi kontrol altında tutan muhalif grup Tahriru'ş Şam'a bağlı "İba Haber Ajansı" tarafından da yapılan açıklamada Rusya'ya ait savaş uçaklarının dün "çatışmasızlık bölgesi" İdlib'in doğusundaki Ebu Zuhur Havaalanı'na yönelik hava saldırıları düzenlediği bilgisi doğrulandı.

mepanews