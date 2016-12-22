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Rusya Sözcüsü Peskov: Büyükelçiye saldırı Rusya'ya saldırmakla eşdeğer

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik saldırının Rusya'ya saldırmakla eşdeğer olduğunu söyledi.

Rusya Sözcüsü Peskov: Büyükelçiye saldırı Rusya'ya saldırmakla eşdeğer
Eklenme: 22 Aralık 2016, 19:17
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Rossiya 24 televizyonuna konuşan Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Karlov'un öldürülmesine ilişkin olarak, "Bir büyükelçiye saldırmak kesinlikle temsil ettiği devletin kendisine saldırmaktır" dedi.

"BİR TRAJEDİ"

Peskov, "Bu korkunç haber herkes tarafından, hepsinden önce de Devlet Başkanı (Vladimir Putin) tarafından gerçek bir trajedi, hem insani bir trajedi hem de devletler arası ilişkiler bakımından bir trajedi olarak algılandı" diye devam etti.

İKİ LİDER KARARLILIĞI ORTAYA KOYDU

Peskov'un aktardığına göre, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karlov'un öldürülmesinin ardından yaptıkları telefon görüşmesinde 'provokasyon olarak niteledikleri bu trajedinin devletler arasındaki ilişkileri bozmasına izin vermeyecekleri konusunda kararlılıklarını ortaya koydu.'

 

 
EtiketlerDmitriy Peskovkremlin
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