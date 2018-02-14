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Rusya son 20 yılın rekorunu kırdı

Rusya, son 20 yılın balık üretim rekorunu kırdı. Rusya Balıkçılık Servisi Rosrıbolovstvo Başkanı İlya Şestakov, 2017 yılında Rusya’da üretilen balık hacminin önceki yıla göre yüzde 1.6 artışla 4.9 milyon tona ulaştığını duyurdu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 12:38
Rusya son 20 yılın rekorunu kırdı

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile bir araya gelen Şestakov, "Genel olarak balık üretimi eğilimi gayet olumlu. Geçen yıl balıkçılarımız 4.9 milyon ton balık üretti, bu 20 yıllık rekordur. Bir önceki rekorun kırıldığı 2016 yılına kıyasla bu rakam yüzde 1.6 yükseldi. Bu yıl beş milyon ton balık üretmeyi planlıyoruz" dedi.

Balık ürünlerinin ihracatının geçen yıl içinde yüzde 17 oranında arttığını da dile getiren Şestakov, ayrıca önümüzdeki beş yıl içinde yatırım kotası mekanizması çerçevesinde yatırım hacminin 140 milyar ruble olmasını beklediklerini kaydederek, "Rus fabrikalarında altısı Uzak Doğu için ve 27’si Kuzey havzası için 33 yeni gemi inşa edilecek. Bu arada Uzak Doğu için yapılacak gemiler büyük, uzunluğu 100 metreden fazla olacak, Kuzey havzası için inşa edilecek gemiler 85 metreden küçük olacak. Tüm gemilerde balığın yüksek teknolojik imalatını öngören teçhizat döşenecek." açıklamasını yaptı. 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 12:38
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