Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya Soçi zirvesi için son sözü söyledi

Terör örgütü PYD'ye karşı Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı operasyonu sürerken Rus Dışişleri'nden Soçi zirvesi hakkında yeni bir açıklama geldi.

25 Ocak 2018 Perşembe 17:37
Rusya Soçi zirvesi için son sözü söyledi

Zaharova haftalık basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soru karşısında, “Rusya, (Kürt sorununu Türkiye’yle) elbette konuşuyor. Bunu, hem (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov hem de diğer Rus yetkililer yapıyor. Birkaç yıldır Kürt siyasi güçlerin Suriye’deki siyasal sürece dahil edilmesi için gereken her şey yapılıyor” dedi.

GELİP GELMEMEK ARTIK ONLARIN SORUNU
Zaharova ayrıca, şu anda tamamen Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin hazırlıklarına odaklandıklarını kaydedip “Kürt temsilcilere (kongre için) davetiye gönderildi. Yanıtı artık onlarda aramak gerek. Davetiyeti kabul edip etmemek ve dolayısıyla bu formata (kongreye) aktif bir biçimde katılmayı kabul edip etmemek onların cevabını bulması gereken bir soru” dedi.

Daha önce bazı Kürt temsilciler, Rusya’yı, Türkiye’nin Afrin’e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na ‘göz yummakla’ suçlayıp bu nedenle Soçi’deki kongreye katılmayacaklarını söylemişti.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 17:37
  1. rusya
  2. türkiye
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan Filistin'e Kudüs şantajı!
    1. Trump'tan Filistin'e Kudüs şantajı!
    2. Zeytin Dalı Harekatı ve canlı kalkan..
    3. Nihat Zeybekci: Blockchain karşısında..
    4. Yemen ordusu ülkede 6 bin mayın..
    5. Aslan Değirmenci'den Psikolojik Harp..
    6. Kosova'da Afrin şehitleri için eller..
    7. Bingöl'den 200 komando Afrin'e uğurlandı
    8. Sağlık çalışanları greve gitti.....
    9. 'Gazze'yi kurtarın' çığlığı
    10. Saadet Partisi'nden DSP'ye ziyaret
    11. Fatma Şahin: AB göçten şikayet..
    12. İran'dan Zeytin Dalı hamlesi! İzin..
    13. DSP'yi ziyaret eden Karamollaoğlu..
    14. Transfer bombası patladı! Vagner Love..
    15. ABD vurduk dedi ama... Pakistan'dan..
    16. Kuran kursuna saldırmışlardı... Bakın..
    17. Kudüs için konuştu... Terör listesine..
    18. Rusya Soçi zirvesi için son sözü söyledi
    19. Almanya'daki camiye "Afrin" saldırısı
    20. Türkiye'den AB'ye Afrin yanıtı
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    ABD'den Türkiye'ye tehdit! 'Afrin'den çekilin yoksa...'
    ABD'den Türkiye'ye tehdit! 'Afrin'den çekilin yoksa...'
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog