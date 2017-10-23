Rusya sınırına ateş açıldı

FSB, 31 yaşındaki yanında 2 tabanca ve 5 el bombasının yer aldığı bir Ukrayna vatandaşının Rusya sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını açıkladı.

Açıklamada “FBS’nin Kursk bölgesindeki görevlileri 31 yaşındaki Ukrayna sınırından Rusya’ya geçmeye çalışan bir Ukrayna vatandaşını gözaltına aldı. Gözaltı sırasında ateş açma ve Ukrayna topraklarında saklanma girişiminde bulundu. Çatışma sırasında yaralandı” ifadeleri kullanıldı.

FSB, zanlının yanında civa olduğu sanılan gri renkli sıvı bir maddenin yer aldığı bilgisini de verdi.