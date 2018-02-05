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Rusya Savunma Bakanlığı: Rus pilot kendini havaya uçurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de düşürülen uçağın pilotunun, çevresi militanlarca sarılınca kendini havaya uçurduğunu açıkladı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 15:45
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus pilot kendini havaya uçurdu

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Suriye'nin İdlib bölgesinde cihatçılar tarafından düşürülen Su-25 tipi Rus uçağının pilotunun, paraşütle atlayıp yere indikten sonra militanların çevresini sarması nedeniyle kendini el bombasıyla havaya uçurduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İdlib'de cihatçı bir grup tarafından düşürülen Su-25 tipi Rus uçağının pilotu Binbaşı Roman Filipov, "Kendini paraşütle fırlatıp Tel Debes isimli yerleşim yerine inince, hayatının son anlarında, karşısındakilere göre çok daha sıradan olarak tanımlanabilecek silahlar ile adil olmayan bir savaş verdi fakat yine de militanların kendisine yaklaşmasına izin vermedi."

Bakanlığın açıklamasında, "Filipov ağır yaralı bir şekilde çevresi militanlar tarafından sarılınca ve onlarla arasında sadece birkaç on metre kalınca kendisini el bombası ile havaya uçurdu" ifadesi kullanıldı.

FİLİPOV'A RUSYA KAHRAMANI NİŞANI 

Açıklamada ayrıca, Filipov'un kendini paraşütle fırlatmadan önce son ana kadar uçağı havada tutmaya çalıştığı ve uçağa füze ile saldırıldığını komuta merkezine iletebilecek kadar zaman bulduğu kaydedildi.

Diğer taraftan Bakanlık yetkilileri, Filipov'a ölümünün ardından Rusya Kahramanı nişanı verildiğini belirtti.

?Filipov'un pilotu olduğu Su-25 uçağı, Rusya'nın Suriye'de cihatçı gruplara hava operasyonları düzenlediği Eylül 2015'ten bu yana bu ülkede cihatçılar tarafından düşürülen ilk savaş uçağı olmuştu.

Su-25 uçağının düşürülmesini El Nusra ile bağlantılı Heyet Tahrir el Şam isimli cihatçı grup üstlenmişti.

Kaynak: Sputnik Türkiye

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 15:45
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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