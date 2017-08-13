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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Deyrizor, DAEŞ'i yenmek için en önemli noktalardan birisi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, DAEŞ'e yönelik operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye'nin Deyrizor kentinin kritik noktalardan biri olduğunu belirtti.

13 Ağustos 2017 Pazar 12:45
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Deyrizor, DAEŞ'i yenmek için en önemli noktalardan birisi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, DAEŞ teröristleri tarafından ele geçirilen Deyrizor'un Suriye haritasında en önemli noktalardan birisi olduğunu bildirdi.

Şoygu "Rossiya 24 TV" kanalına yaptığı açıklamada, "Bugün herkes DAEŞ ile mücadele etmek istiyor. Bugün Deyrizor başta olmak üzere kilit noktalar var. Orada bir seneden uzun süredir mücadele sürüyor. Burası IŞİD ile mücadeleyi sonlandıracak önemli bir nokta" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Deyrizor'da Ocak ayının ortasından itibaren DAEŞ tarafından yapılan saldırıların sayısı ciddi oranda arttı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 12:45
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