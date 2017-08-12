Rusya savaşa hazır! Tüm birlikler doğuya...

ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki toprağı olan Guam Adası yakınlarına bu ay füze göndereceğini açıklayan Kuzey Kore'ye Başkan Trump "Eğer Guam'da en ufak bir şey olursa Kuzey Kore çok büyük bir baş belasıyla karşı karşıya kalacak" dedi.

Kuzey Kore ile ABD arasından artan meydan okuma ve tehdit dolu açıklamalar sonrası Rusya da harekete geçti. Rusya olası ABD-Kuzey Kore savaşı için hazırlıklarını tamamladı.

Rusya'nın Uzak Doğu'daki birlikleri yüksek askeri hazırlık rejimine çevrildi. Vladivostok'ta bulunan Rus füze savunma sistemlerinin görevi an bitibariyle Kuzey Kore'nin düşmanlarına saldırı düzenlemesi ve koordinatları şaşırması durumunda Rusya topraklarının güvenliğini sağlamak.

Bölgede güçlü savunma kompleksi ülkeyi Uzak Doğu'da tüm tehditlerden koruma potansiyeline sahip.

Kuzey Kore ile yakın mesafede bulunan Vladivostok'da 4 adet S-300PS ve 2 adet S-400 bulunuyor.

Rusya Kuzey Kore'nin füzesinin yanlış yere gitmesi halinde ilk tepki gösteren ülke olacak. Rus ordusu Kuzey Kore2den gelecek bir atağa doğudan karşılık vermeyi ve Pasifik Filosu'nu havadan tehditlerden korumayı ön görüyor.