''Rusya saldırıgan ve işgalci bir devlettir''

Ukrayna parlamentosu, 280 milletvekiliyle “Donbass yeniden bütünleştirme yasasını” kabul etti. Tasarıda Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko tarafından sunuldu .

Donbass olarak bilinen Donetsk ve Luhansk , Rusya destekli ayrılıkçı güçler tarafından işgal edildi.

Açıklamada “Rusya’yı ‘saldırgan’ bir devlet olarak ilan ediyor ve Donbass’ın bazı kısımları ‘geçici işgal’ altındadır” denildi.

Yasa aynı zamanda Ukraynalı vatandaşlara mülklerine zarar verdikleri için Moskova’ya dava açma hakkı da veriyor.

Poroshenko Twitter’da “İşgal altındaki Ukrayna topraklarının siyasi ve diplomatik adımlarla yeniden bütünleşmesinin önünü açmaya devam edeceğiz” dedi.