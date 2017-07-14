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Rusya'dan ABD'ye şok! Sınır dışı ediyor

Obama döneminde 35 Rus diplomatın apar topar gönderilmesine sessiz kalan Moskova yönetimi, yanıtını önümüzdeki hafta vereceğini duyurdu.

14 Temmuz 2017 Cuma 14:06
Rusya'dan ABD'ye şok! Sınır dışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, hafta içinde Rus medyasında çıkan haberleri doğruladı ve ABD yaptırımlarına gelecek hafta yanıt verileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'ye verilecek cevap için zamanın daraldığını söyledi.

MÜLKLERİNE DE EL KONULACAK

Moskova, hamlesini yapmak için Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un 17 Temmuz'daki Washington ziyaretinin sonucunu bekleyecek. Rus İzvestia gazetesi, hafta içinde Moskova'nın 30 kadar ABD'li diplomatı göndereceğini yazmıştı. Rusya'nın planında Washington'ın yaptırımlarına karşılık Amerikan mülklerine el koymak da var.

KARŞILIK VERECEĞİZ DEMİŞTİ...

20 Ocak'ta başkanlık koltuğunu Donald Trump'a devreden Barack Obama, görev süresinin bitimine günler kala 35 Rus diplomatı ajanlık suçlamasıyla sınır dışı etmişti. Söz konusu dönemde Rus lider Vladimir Putin, Obama'nın adımına karşılık vermeyeceklerini, yeni yönetimin tavrını bekleyeceklerini duyurmuştu.

MOSKOVA YAPTIRIM ALTINDA

Washington, uzun süredir Rusya'nın 8 Kasım 2016 seçimlerine müdahale edip etmediğini araştırıyor. ABD istihbarat birimleri, Moskova tarafından gelen bir hamlenin kesin olduğunu daha önce birçok kez ilan etti. Rusya ise söz konusu iddiaları reddediyor. Moskova, halihazırda ABD yaptırımları altında.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 14:06
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  3. Rusya Dışişleri Bakanlığı
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