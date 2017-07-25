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'Rusya PYD ile gizli işbirliği yapıyor'

The Independent gazetesi, Suriye'nin doğusundaki çöl bölgesinde Rusya, Esed rejimi ve terör örgütü PYD/YPG arasında askeri işbirliği için kooperasyon merkezi kurulduğunu yazdı. Merkezde, Rus Albay ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'den teröristlerin bulunduğu iddia edildi.

25 Temmuz 2017 Salı 14:19
'Rusya PYD ile gizli işbirliği yapıyor'

İngiltere merkezli The Independent'ın deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, "Suriye'nin doğu çölünde, Rusya ve Suriye Kürtlerinin gizli işbirliği gerçekleşiyor" başlıklı haberinde Rusya ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye mensup teröristlerle birlikte kurdukları merkez anlatılıyor.

Haberde 'Yevgeni' olarak tanıtılan bir Rus Albay ile terör örgütü YPG'lerle yapılan görüşmelerde, iki kanadın kısa süre önce bölgede bir araya gelerek bir merkez oluşturdukları aktarılıyor.

Fisk, Rusya ile terör örgütü YPG arasında kurulan koordinasyon merkezinin Rusya'ya bağlı güçler ile ABD'nin desteklediği güçler arasındaki olası bir iletişim hatası nedeniyle gerçekleşebilecek ölümleri engellemek için kurulduğu ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 14:19
  1. İngiltere
  2. Suriye
  3. Rusya
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