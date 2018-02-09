Rusya: PKK ile sürekli temastayız

Rusya'nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Kinşak, Rusya'nın, PYD/PKK'nın Suriye hakkında yapılan herhangi bir müzakereden dışlanmasına karşı olduğunu söyledi.

Kinşak Sputnik'e verdiği mülakatta, "PYD'nin herhangi bir görüşme formatından dışlanmasının, beklenenin aksine, zararlı olacağına inanıyoruz. Hmeymim'deki Rus uzlaştırma merkezi kanalıyla da olmak üzere, PYD ile sürekli olarak temastayız" ifadelerin kullandı.

Öte yandan Kinşak, PYD/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyinde 2016'da tek taraflı olarak federasyon ilan etmesi nedeniyle ülke içindeki siyasal arenada da tecrit edildiğine dikkat çekti.