Rusya petrol üretimini azaltıyor

Rusya Enerji Bakanlığı yetkilisi, Rusya'da petrol şirketlerinin üretimlerini azaltmaya başlayacağını belirtti.

Rusya petrol üretimini azaltıyor
Eklenme: 10 Ocak 2017, 14:55
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Rus petrol şirketlerinin, OPEC ile anlaşmasından sonra petrol üretimlerini azaltmaya başladıkları bildirildi.

Rus Haber ajansı Interfaks’a konuşan Rusya Enerji Bakanlığı yetkilisi, ülkedeki petrol şirketlerinin üretimlerini azaltmaya başladıklarını söyledi.

Şirketlerin, OPEC anlaşması sonrasında üretimlerini gönüllülük esasına göre azalttıklarını anlatan yetkili, “Azaltılan günlük petrol üretim miktarı, daha önce yapılan muhafazakar tahminlerin üzerinde gerçekleşiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kremlin Basın Sözcüsü Dimitriy Peskov da OPEC anlaşması çerçevesinde Rusya’nın tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti.

Rusya’nın, OPEC anlaşması çerçevesinde, bu yılın ilk çeyreğinde petrol üretimini günlük 300 bin varil düzeyinde azaltması gerekiyor.

 
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