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Rusya Özbeklerin o kurumunu yasakladı

Rusya Adalet Bakanlığı “Özbekler ve Özbekistanlılar Tüm Rusya Kongresi” faaliyetini geçici olarak durdurdu. Bakanlık Özbeklerin sivil kurumuna 24 Kasım 2017 yıla kadar eksik belgeleri tamamlama süresi verdi.

20 Haziran 2017 Salı 20:26
Rusya Özbeklerin o kurumunu yasakladı

“Özbekler Kongresi” Başkanı İbrahim Xudoyberdiev’e göre, sivil kuruluşun faaliyetin durdurulması "basit bir formalite"den başka bir şey değildir.

Konu ile ilgili Azadlık radyosuna açıklama yapan İbrahim Xudoyberdiev, Özbekler Kongresinin faaliyetin tamamen yasaklandığı hakkındaki söylentileri gerçekçi olmadığını belirterek, “Kurumumuzun Rusya'nın 13 bölgesinde ofisi var ve biz 50'den Özbek sivil kurumları ile irtibat içindeyiz. Bizim görevimiz Rusya'da çalışan hemşerilerimize yardım etmek ve onları korumaktır” dedi.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 20:26
  1. Özbekler
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