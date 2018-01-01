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Rusya: Ortağımız İran saldıracak

Rusya’nın Suriye’deki askeri üssü Hmeymim’in resmi hesabından yapılan bir açıklamada İran itirafı dikkat çekti.

01 Ocak 2018 Pazartesi 18:05
Rusya: Ortağımız İran saldıracak

Rus askeri üssü ‘Suriye savaşındaki ortağımız İran, (Fua ve Kefreya’yı) çevreleyen bölgelerdeki Muhaliflerin etkisiz hale getirilmesinde aktif yer alacağına söz verdi’ dedi.

Rus Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 2018’de Nusret Cephesi’ni ortadan kaldırmak için yapılacak bir çalışmanın tamamlanacağını söyledi.

Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği röportajda Gerasimov, önümüzdeki yıl Suriye’de “Nusret Cephesi ve bağlı grupların yok edilmesinin tamamlanmasını planladıklarını” söyledi.

“Bu örgütün bazı üyeleri de kırsal bölgelerde faaliyet gösteriyor” diye devam etti. “Nusret Cephesi şiddetli bir şekilde ateşkese karşı çıkıyor ve bu nedenle de ortadan kaldırılması gerekiyor. ”

Rus Genelkurmay Başkanı’na göre, Nusret Cephesi’nin önemli liderleri  Suriye’nin İdlib vilayetinde faaliyet gösteriyor.

“Sanırım bir süre sonra işleri bitirilecek” dedi.

Çatışmasızlık bölgelerine dahil edilen Fua ve Kefreya’da alevi nüfus yaşıyor.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 18:05
  1. İdlib
  2. Rus Genelkurmay Başkanı
  3. Rus askeri üssü
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