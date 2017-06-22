Rusya: Öldürüldüğü kesin gibi...

Rusya Dışişleri Bakanlığı, RIA haber ajansında yer alan habere göre, DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldüğünün neredeyse kesin olduğunu açıkladı.

ABD TEYİT ETMEMİŞTİ

Rusya, geçen hafta Bağdadi'yi bir hava saldırısında öldürmüş olabileceğini açıklamış ancak bu iddia ABD tarafından teyit edilmemişti. Batılı ve Iraklı yetkililer de açıklamaya şüpheyle yaklaşmışlardı.