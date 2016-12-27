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Rusya: Obama dünyayı karıştırmaya çalışıyor

Rusya, Suriye'deki muhaliflere silah gönderilmesi konusundaki kısıtlamaları kaldıran Obama'nın, Trump göreve gelmeden önce dünyadaki durumu karıştırmak istediği yönünde bir açıklama yaptı

Rusya: Obama dünyayı karıştırmaya çalışıyor
Eklenme: 27 Aralık 2016, 18:15
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ABD'nin Suriye'deki silah tedariğinin düşmanca bir davranış olduğunu belirten Moskova yönetimi, eylemin Rus savaş uçakları ve Ordu mensupları için doğrudan bir tehdit olduğunu duyurdu.

DÜNYAYI KARIŞTIRMAK İSTİYOR

Söz konusu açıklama, 20 Ocak'ta görev süresi dolacak Başkan Barack Obama'nın muhaliflere silah verilmesinin önündeki kısıtlamayı kaldıran kararını hedef alıyor. Moskova, "Başkan Obama ve yönetimi, Trump görevi devralmadan önce dünyadaki durumu karıştırmak istiyor" ifadesini kullandı.

Suriye'deki Şam rejiminin en önemli koruyucusu Rusya, verdiği destekle iç savaşın en önemli kenti Halep'ten muhaliflerin çıkarılmasını sağlamıştı. Elindeki tek uçak gemisi de dahil birçok savaş gemisini Suriye Lazkiye'deki üsse gönderen Moskova, ayrıca S-300 füze sistemini de geçtiğimiz aylarda bölgeye konuşlandırdı.

Geçen hafta Moskova'da buluşan Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye'de kalıcı ateşkes için mutabakata varmıştı. Ateşkese garantör olmaya hazırlanan üç ülkenin bir sonraki buluşması, gelecek ay Kazakistan'ın başkenti Astana'da olacak.

SURİYE'DEKİ SON DURUM

Suriye'deki savaş, altıncı yılına girmek üzere. Halihazırda ülke dört parçaya ayrılmış durumda, rejim güney bölgeleri, muhalifler batıyı, YPG kuzeyi ve IŞİD doğuyu kontrol ediyor. Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri aynı zamanda Cerablus-Afrin arasındaki hattı güneydeki El Bab'a kadar elinde tutuyor.

Yüzbinlerce insanın yaşamını yitirdiği iç savaşta, milyonlarca Suriyeli de ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Ülkedeki gösteriler, Mart 2011'de başlamıştı.

 
EtiketlerOBAMA PUTİNABD RUSYA
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