Cloudflare

Rusya O havalimanı ile krizde

Rusya havaalanında bekletilen 100 Tacik yolcu tarafların yoğun süren görüşmeleri sonrasında uçuşlarını gerçekleştirdi.

Rusya O havalimanı ile krizde
Eklenme: 22 Aralık 2016, 18:38
Bu haber 1.584 kez okundu

Rusya'nın, Tacikistan seferlerini durduracağını açıklamasının ardından, ülkeler arasındaki havayolu firmalarının Moskova ve Duşanbe arasındaki görüşmeleri sonucu saatler sonra havaalanında uçuş için bekleyen 100 yolcuyu kabul etti.

Moskova'nın Jukovskiy havaalanında bekletilen Yamal havayolunun 100 yolcusu uzun bekleyişler sonrası seyahatlerini yapabildi.

Tacik makamları Yamal uçuşlarının hukuki dayanaklarının sorgulanacağını açıkladı.

Rusya'nın güney komşusuna yapılan tüm uçuşları durdurma tehdidini kaldırmasının ardından 22 Aralık'ta konuyla ilgili görüşmeler yeniden başladı.

Ancak Rusya, yakın zamanda tamamlanmış banliyö havalimanının yeni bir 'Ramensky havacılık merkezi' kurduğunu ve Tacikistan'ın Zhukovsky'den Yamal uçuşlarına izin vermesinin yasadışı olduğunu savunuyor.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Ağustos ayında Tacikistan'ı, yeni uçuşların Jukovskiy hava alanından yapılacağı konusunda uyarmıştı.

Tacikistan bu havaalanından uçuşların yapılabilmesi için Moskova ve Duşanbe hükümetleri arası varolan anlaşmanın gözden geçirilmesini talep ediyor

Şu anda Moskova - Duşanbe seferleri iki Tacikistan hava şirketi tarafından yapılıyor. 2016 yılında bilet fiyatı iki yön üçte bir oranında artarak 28 bin Ruble (yaklaşık 400 dolar) oldu. Seferlerde yolcu trafiği 2015 yılına oranla yüzde 40 oranında arttı.

Rusya Taşımacılık Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile Tacikistan arasındaki uçakların 22 Aralık günü saat 00:00 itibariyle askıya almayı planladıklarını açıkladı.

Yetkili, "Tacik havacılık yetkilileri Khujand-Zhukovsky seferleri için Rusya'nın Yamal havayoluna izin vermiyorsa, Rusya ile Tacikistan arasındaki hava trafiği 00:00 'dan 22 Aralık'a kadar ertelenecek" açıklamasında bulundu.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir yetkili Çarşamba günü erken saatlerde Tass'a Rusya ve Tacikistan arasındaki uçuş bağlantısının 22 Aralıkta saat 00: 00'da durdurulacağını söyledi.

Tacikistan, Zhukovsky'nin Moskova havaalanlarına ait olduğunu ve bu nedenle taşıyıcı sayısı bakımından ikili anlaşmalara neden olduğunu tespit etti. Rus yasalarına göre, Zhukovsky, Ramesnkoye havacılık merkezinin (Moskova bölgesi) bir parçası.

Dünyabülteni

 
EtiketlerMOSKOVARUSYAZhukovsky
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
  • El Bab operasyonu ile ilgili flaş sözler: Rusya, ABD, İran, Katar…
  • Fırat Kalkanı Harekatı’ndan acı haber: Şehit sayısı yükseldi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesiABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi

Türkiye’de seküler(dini değerlerin olmadığı) geleneğin bozulmaması gerektiğini iddia eden ABD’li…

Trump'tan tehlikeli çağrı!Trump'tan tehlikeli çağrı!

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ülkesinin nükleer silah kapasitesinin artırılması…

Rusya’dan Suudi Arabistan’a teklifRusya’dan Suudi Arabistan’a teklif

Rusya, Türkiye ve İran ile beraber , Suriye’de barışın sağlanması…

'Halep'e biz dönemezsek çocuklarımız dönecek''Halep'e biz dönemezsek çocuklarımız dönecek'

Zalim Esed rejimi kuşatmasındaki doğu Halep ve muhaliflerin kuşatmasındaki Fua…

Birleşmiş Milletlerden İHH açıklamasıBirleşmiş Milletlerden İHH açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki…

DAEŞ Türk tankını kaçırdı iddiasıDAEŞ Türk tankını kaçırdı iddiası

Operasyonların devam ettiği Suriye'nin El Bab kentinde DAEŞ'li teröristlerin 2…

Vücut losyonu içerek ölenlerin sayısı 71’e yükseldiVücut losyonu içerek ölenlerin sayısı 71’e yükseldi

Rusya’da içinde alkol bulunan vücut losyonu içerek hayatını kaybedenlerin sayısı…

Trump'tan nükleer gözdağıTrump'tan nükleer gözdağı

ABD'nin 45. başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan…

Halep'in İran'a 'teslimi' ve muhtemel Idlib savaşıHalep'in İran'a 'teslimi' ve muhtemel Idlib savaşı

15 Kasım'da Halep'te başlatılan operasyonun üzerinden geçen 12 günün ardından,…