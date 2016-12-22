Rusya O havalimanı ile krizde

Rusya'nın, Tacikistan seferlerini durduracağını açıklamasının ardından, ülkeler arasındaki havayolu firmalarının Moskova ve Duşanbe arasındaki görüşmeleri sonucu saatler sonra havaalanında uçuş için bekleyen 100 yolcuyu kabul etti.

Moskova'nın Jukovskiy havaalanında bekletilen Yamal havayolunun 100 yolcusu uzun bekleyişler sonrası seyahatlerini yapabildi.

Tacik makamları Yamal uçuşlarının hukuki dayanaklarının sorgulanacağını açıkladı.

Rusya'nın güney komşusuna yapılan tüm uçuşları durdurma tehdidini kaldırmasının ardından 22 Aralık'ta konuyla ilgili görüşmeler yeniden başladı.

Ancak Rusya, yakın zamanda tamamlanmış banliyö havalimanının yeni bir 'Ramensky havacılık merkezi' kurduğunu ve Tacikistan'ın Zhukovsky'den Yamal uçuşlarına izin vermesinin yasadışı olduğunu savunuyor.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Ağustos ayında Tacikistan'ı, yeni uçuşların Jukovskiy hava alanından yapılacağı konusunda uyarmıştı.

Tacikistan bu havaalanından uçuşların yapılabilmesi için Moskova ve Duşanbe hükümetleri arası varolan anlaşmanın gözden geçirilmesini talep ediyor

Şu anda Moskova - Duşanbe seferleri iki Tacikistan hava şirketi tarafından yapılıyor. 2016 yılında bilet fiyatı iki yön üçte bir oranında artarak 28 bin Ruble (yaklaşık 400 dolar) oldu. Seferlerde yolcu trafiği 2015 yılına oranla yüzde 40 oranında arttı.

Rusya Taşımacılık Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile Tacikistan arasındaki uçakların 22 Aralık günü saat 00:00 itibariyle askıya almayı planladıklarını açıkladı.

Yetkili, "Tacik havacılık yetkilileri Khujand-Zhukovsky seferleri için Rusya'nın Yamal havayoluna izin vermiyorsa, Rusya ile Tacikistan arasındaki hava trafiği 00:00 'dan 22 Aralık'a kadar ertelenecek" açıklamasında bulundu.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir yetkili Çarşamba günü erken saatlerde Tass'a Rusya ve Tacikistan arasındaki uçuş bağlantısının 22 Aralıkta saat 00: 00'da durdurulacağını söyledi.

Tacikistan, Zhukovsky'nin Moskova havaalanlarına ait olduğunu ve bu nedenle taşıyıcı sayısı bakımından ikili anlaşmalara neden olduğunu tespit etti. Rus yasalarına göre, Zhukovsky, Ramesnkoye havacılık merkezinin (Moskova bölgesi) bir parçası.