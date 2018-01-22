Rusya o bölgeye operasyon başlattı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, İdlib'in doğusunda muhaliflere yönelik yeni bir saldırı başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Esed rejimi ve yabancı Şii milislerin Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nın yaklaşık 6 kilometre kuzeyine ilerlediği ve 24 yerleşim birimini geri aldığı öne sürüldü.

Rusya ve İran destekli rejim koalisyonu, geçtiğimiz günlerde 2015 yılından bu yana muhaliflerin kontrolünde olan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçirmişti.