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Rusya o bölgeye operasyon başlattı

Rusya'nın İdlib'de kapsamlı bir operasyon başlattığı öne sürüldü.

22 Ocak 2018 Pazartesi 18:48
Rusya o bölgeye operasyon başlattı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, İdlib'in doğusunda muhaliflere yönelik yeni bir saldırı başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Esed rejimi ve yabancı Şii milislerin Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nın yaklaşık 6 kilometre kuzeyine ilerlediği ve 24 yerleşim birimini geri aldığı öne sürüldü.

Rusya ve İran destekli rejim koalisyonu, geçtiğimiz günlerde 2015 yılından bu yana muhaliflerin kontrolünde olan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçirmişti.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 18:48
  1. Ebu Zuhur Askeri Havaalanı
  2. Esed rejimi
  3. İdlib
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