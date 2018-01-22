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Rusya o bölgeleri vuruyor...

Rusya Savunma Bakanlığı, Esed Rejiminin İdlib’teki Fetih El Şam üyelerini hedef alan operasyon başlattığını açıkladı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 19:27
Rusya o bölgeleri vuruyor...

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, ‘Suriye ordusu birlikleri ve milis güçleri 1500’den fazla militanı bulunan ve İdlib’in doğusunda çembere alınan Fetih el Şam birliğini ortadan kaldırmaya yönelik operasyonuna başladı. Militanların ellerinde tanklar, piyade muharebe araçları, topçu sistemleri ve havan topları var’ ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Rejim ordusunun son 24 saatte Ebu Zuhur askeri havaalanının yaklaşık 6 kilometre kadar kuzeyine ilerleyebildiği ve 24 yerleşim birimini cihat yanlılarından ele geçirdiği belirtildi.

Rusya ve Rejimin Afrin operasyonu sırasında İdlib’e saldırarak ‘Türkiye’nin Afrin karşılığında İdlib’i sattığı’ yönündeki asılsız iddiayı  güçlendirmek için stratejik bir adım attığı değerlendiriliyor.

Rusya, Astana görüşmeleri çerçevesinde çatışmasızlık bölgeleri olarak kabul edilen İdlib’e yönelik saldırılarıyla garantörü olduğu anlaşmayı çiğnemiş oluyor.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 19:27
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