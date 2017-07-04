Rusya: O bölgeleri anlaşmadan çıkarın

Rusya, Türkiye ve İran’dan heyetlerin yanı sıra Suriye ve BM heyetlerinin yer aldığı Suriye barış görüşmelerinin beşinci turu başladı.

Rusya, katil esed rejiminin ateşkesi ihalal ettiği 4 çatışmasızlık bölgesi arasında bulunan Dera ve Kuneytra’nın çıkartılmasını istedi.

Rusya'nın bu tavrı, Suriye'de Katil Beşşar Esed'e desteğini bir kez daha gösterdi...