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Rusya: O bölgeleri anlaşmadan çıkarın

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Suriye görüşmelerinin beşinci turu, gerilimi azaltmaya yönelik ortak çalışma grubu oturumuyla başladı.

04 Temmuz 2017 Salı 18:54
Rusya: O bölgeleri anlaşmadan çıkarın

Rusya, Türkiye ve İran’dan heyetlerin yanı sıra Suriye ve BM heyetlerinin yer aldığı Suriye barış görüşmelerinin beşinci turu başladı. 

Rusya, katil esed rejiminin ateşkesi ihalal ettiği  4 çatışmasızlık bölgesi arasında bulunan Dera ve Kuneytra’nın çıkartılmasını istedi.

Rusya'nın bu tavrı, Suriye'de Katil Beşşar Esed'e desteğini bir kez daha gösterdi... 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 18:54
  1. RUSYA
  2. BEŞŞAR ESED
  3. DESTEK
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