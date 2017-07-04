Rusya: O bölgeleri anlaşmadan çıkarın
Kazakistan’ın başkenti Astana’da Suriye görüşmelerinin beşinci turu, gerilimi azaltmaya yönelik ortak çalışma grubu oturumuyla başladı.04 Temmuz 2017 Salı 18:54
Rusya, Türkiye ve İran’dan heyetlerin yanı sıra Suriye ve BM heyetlerinin yer aldığı Suriye barış görüşmelerinin beşinci turu başladı.
Rusya, katil esed rejiminin ateşkesi ihalal ettiği 4 çatışmasızlık bölgesi arasında bulunan Dera ve Kuneytra’nın çıkartılmasını istedi.
Rusya'nın bu tavrı, Suriye'de Katil Beşşar Esed'e desteğini bir kez daha gösterdi...