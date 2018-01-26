Rusya: O bakan mantık sınırları içinde düşünemiyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Williamson hakkında "Görünen o ki, mantık sınırları içinde düşünemiyor" ifadesini kullandı.

Williamson, Daily Telegraph için kaleme aldığı makalede, Rusya'nın İngiltere'nin altyapısına saldırarak İngiliz ekonomisine zarar vermek istediğini ve bunun binlerce kişinin ölümüne yol açabileceğini öne sürmüştü.