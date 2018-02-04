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Rusya: Nükleer belgeler yanlış

Rusya, yeni Nükleer Durum İnceleme Belgesi ile ABD'nin doğrudan Rusya karşıtı bir tutum sergilediğini bildirdi.

04 Şubat 2018 Pazar 09:22
Rusya: Nükleer belgeler yanlış

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon) yayınlanan, ülkenin nükleer kapasite durumunun mercek altına alındığı Nükleer Durum İnceleme Belgesi’ne yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, “Belgeyle, doğrudan Rusya karşıtı bir tutum sergilenirken, nükleer silahlara ilişkin bozulan küresel durumun suçunu başkasına atmaya yönelik haksız bir girişimde bulunuluyor.” ifadesi kullanıldı.

Belgede, Rusya’nın agresif ve müdahaleci olarak tanımlanmasının, gerçeği yansıtmadığının iddia edildiği açıklamada, “Belgedeki doğrudan Rusya karşıtı tutumu fark etmemek mümkün değil. ABD, Rusya’ya yönelik mesnetsiz suçlamalarla kendi nükleer gücünü muazzam bir düzeye çıkarmaya çalışıyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya’nın, silahlanmaya yönelik uluslararası anlaşmaları da ihlal etmekle suçlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Washington tarafından duraksamadan itham edilen bu tür kategorik suçlamalar, nükleer silahlara ilişkin ABD’nin sorumsuz adımları nedeniyle bozulan küresel durumun suçunu başkasına atmaya yönelik haksız bir girişimdir.”

Açıklamada, Washington'un yaklaşımlarının dikkate alınacağı ve Rusya’nın da kendi güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atacağı belirtildi.
Pentagon tarafından dün açıklanan Nükleer Durum İnceleme Belgesi’nde Rusya’nın nükleer gücüne geniş yer ayrılmış, Kuzey Kore, İran ve Çin de “olası tehdit unsuru” ülkeler arasında yer almıştı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 09:22
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