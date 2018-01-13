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Rusya NATO'ya karşı yeni ordu kurdu

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Mektic, Rusya'nın Sırplarla beraber NATO'ya karşı milis gücü kurduğunu açıkladı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:24
Rusya NATO'ya karşı yeni ordu kurdu

The Zurnal haber sitesinde çıkan rapora göre Rusya'nın Balkanlardaki istikrarı bozmak ve NATO'nun genişlemesini karşı Sırplarla milis güç kurmaya başladı ifade edildi.

Bosna Hersek'te özerk olarak bulunan Sırp Cumhuriyeti'nin başkenti Banja Luka'da Sırp lider Milorad Dodik'in verdiği kararla kurulan askeri birliğin başkent Banja Luka'da askeri geçit töreni düzenlediği açıklandı.

Zurnal haber sitesinin raporuna göre kurulan yeni milis güçlerin Rusya tarafından finanse edildiği ve milislerin Sırp lider Dodik muhaliflerine karşı mücadele edeceği belirtildi.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic Zurnal ise yaptığı açıklamada Zurnal haber sitesinde yer alan raporu onaylayarak, güvenlik güçlerinin milis grubun varlığından ve faaliyetlerinden haberdar olduklarını söyledi.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 12:24
  1. rusya
  2. NATO
  3. Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Mektic
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