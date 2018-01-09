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Rusya: Muhalifler İHA'lar ile saldırdı

Rusya uçaklarını vuran gizemli İHA'ların Muhaliflere ait olduğunu duyurdu.

09 Ocak 2018 Salı 18:49
Rusya: Muhalifler İHA'lar ile saldırdı

Geçtiğimiz günlerde 31 Aralık gecesi düzenlenen havan saldırıları ve Graf füzeleriyle Hmeymim üssü Muhalifler tarafından hedef alınmış, saldırıları ilk etapta Rusya red ederken, üs içerisinden gelen resimler yayınlanınca hasarı açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde (06 ocak) tarihinde Tartus ve Hmeymim üslerine yoğun İHA saldırısı yapıldığını Bakanlık diliyle açıkladı. 

Rusya Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 6 Ocak'ta Rusya'nın Suriye'deki Tartus ve Hmeymim üslerine en az 13 İHA ile saldırı yapıldığı öne sürüldü.

Saldırıların hava savunma sistemleri ile önceden tespit edilerek püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, saldırılar nedeniyle üslerde herhangi bir hasar meydana gelmediği ve üslerdeki rutin çalışmaların devam ettiği kaydedildi. 

ıslahhaber 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 18:49
  1. Hmeymim üssü
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