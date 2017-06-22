Avustralya'nın Rusya korkusu kısa sürdü!

Avustralya, ABD'nin Suriye ordusuna ait uçağı düşürmesi ve Rusya'nın ABD öncülüğündeki koalisyona yönelik açıklamalarının ardından askıya aldıkları hava operasyonlarına devam edecek.

Operasyonlara devam etme kararı, Avustralya'nın açıklamasından iki gün sonra geldi.

Avustralya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, operasyonların geçici olarak askıya alınmasının tedbir amaçlı olduğunu belirterek, "Geçici olarak durdurma kaldırıldı" dedi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye uçağını düşürmesi hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin batısında Rus hava güçlerinin operasyon sahasında tespit edilecek koalisyona ait her türlü hava aracının birer hedef olarak görülüp bu araçlara Rus füze savunma sistemleri tarafından önleme yapılacağını vurgulamıştı.