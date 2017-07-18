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Rusya korkusu bunu yaptırdı!

Finlandiya, Rusya ve Batılı ülkeler arasındaki ilişkilerin kötüye gitmesi nedeniyle yeraltı iletişim sistemlerini aktif olarak iyileştirmeye başladı.

18 Temmuz 2017 Salı 19:54
Rusya korkusu bunu yaptırdı!

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ilişkilerin bozulmasından dolayı Rusya'nın saldırmasından endişe eden Finlandiya yönetimi, başkent Helsinki'nin altında 200 kilometrelik sığınma ve tünel sistemi kurdu.

KOMUTA MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Şu anda askeri altyapı tesislerinin önemli bölümünün halk tarafından kullanıldığı belirtilen haberde, savaş ilan edildikten sonra birkaç gün içinde bu tesislerin sığınma noktasına ve komuta merkezine dönüştürülebileceği vurgulandı.

TÜM KENT SIĞABİLİYOR

Yeraltı şehrine nüfusu 600 binden fazla olan Helsinki kentinin tamamının sığabileceği kaydedilen haberde, modern iletişim sistemi sayesinde tahliye edilenlerin kesintisiz iletişime devam edebileceğinin ve hükümetin ülke yönetimini sürdürebileceğinin altı çizildi.

FİNLANDİYA'DAN KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan Finlandiya Savunma Bakanlığı'ndan WSJ'ye yapılan açıklamada, "İkinci Dünya Savaşı'ndan ders çıkardık ve bu nedenle sistemi kurduk. Yoğun bombardıman altında dahi yaşamaya devam edebilmek için tüm çabaları seferber etmeliyiz" dendi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 19:54
  1. Karabağ
  2. Ermenistan
  3. Rusya
  4. Bakü
  5. Moskova
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  7. Rusya-Azerbaycan
  8. Finlandiya
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