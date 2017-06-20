Rusya korkusu… Az önce duyurdular!

İç savaşın yedinci yılına geçtiğimiz Mart ayında girdiği Suriye'de, son iki gündür gerilim zirvede.

ABD, Rakka operasyonuna katılan terör örgütü YPG'lilere saldıran bir rejim uçağını önceki gün düşürdü.

Bunun üzerine Rusya dün zehir zemberek bir açıklama yaptı, Fırat Nehri'nin batısına geçen tüm koalisyon uçaklarının vurulacağını duyurdu.

Zincirleme tepkinin sonucu bugün ortaya çıktı. IŞİD karşıtı koalisyonda yer alan Avustralya, Suriye'deki hava operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

Avustraya Savunma Bakanlığı, resmi açıklamada "Bir ihtiyati tedbir olarak, Avustralya Savunma Kuvvetleri Suriye'deki hava saldırılarını geçici olarak durdurdu" dedi.

Halihazırda dörde bölünmüş durumdaki Suriye'de, Rusya başından beri Şam rejimini destekliyor. Türkiye'nin öncülüğünde ilan edilen ateşkesten bu yana Rus ve Suriye kuvvetleri ülkenin orta kesimindeki terör örgütü IŞİD unsurlarına yönelik saldırıları artırmış durumda. ABD ise, kuzeyde YPG'lilerle birlikte Rakka operasyonunu başlattı. Terör örgütü IŞİD'in Suriye'deki kalesi, gün gün kuşatılıyor.

ABD'nin Suriye'de ilk kez bir rejim uçağını düşürmesi, tarafları bir kez daha karşı karşıya getirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada askeri angajmanlarda herhangi bir kaza yaşanmasını önlemek için oluşturulan acil hattın kullanımını askıya aldığını da duyurdu.

Gelişmeler üzerine kameralar karşısına geçen ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Washington'ın iletişim kanalının tekrar oluşturulmasına çalıştığını belirtti.