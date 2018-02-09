Rusya koridor açtı DEAŞ saldırdı

Rusya destekli rejim güçlerinin Hama doğu kırsalında kuşatma altında olan DEAŞ’lı teröristler, İdlib'e geçiş için koridor açtığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hama doğu kırsalında kuşatma altında olan DEAŞ’lı teröristlerin, Rusya ve İran destekli rejim koalisyonu tarafından açılan koridorla muhaliflerin kontrolünde bölgelere yönlendirildiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, rejim koalisyonun açtığı koridordan İdlib kırsalında muhaliflerin kontrolündeki bölgelere sızan DEAŞ’lı teröristlerle muhalifler arasında Umm Halahıyl bölgesi çevresinde çatışmalar yaşanıyor.

Öte yandan Suriye sahasından haber aktarımı yapan ajanslar, DEAŞ'in İdlib'e sızmasının ardından bölgede geniş bir alanı muhaliflerden ele geçirdiğini ifade ediyor.

Geçtiğimiz sene Hama doğu kırsalındaki Ukayribat bölgesinde rejim koalisyonuna bağlı güçler tarafından kuşatma altına alınana DEAŞ, Ekim ayında açılan koridorla muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geçme imkanı bulmuştu.

Örgütün Hama doğu kırsalında muhaliflerden aldığı bölgelerin tamamına yakını şu an rejim koalisyonunun kontrolüne geçmiş durumda.