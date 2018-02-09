Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya koridor açtı DEAŞ saldırdı

Rusya destekli rejim güçlerinin Hama doğu kırsalında kuşatma altında olan terör örgütü DEAŞ güçlerine, İdlib'e geçiş için koridor açtığı bildirildi.

09 Şubat 2018 Cuma 19:39
Rusya koridor açtı DEAŞ saldırdı

Rusya destekli rejim güçlerinin Hama doğu kırsalında kuşatma altında olan DEAŞ’lı teröristler, İdlib'e geçiş için koridor açtığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hama doğu kırsalında kuşatma altında olan DEAŞ’lı  teröristlerin, Rusya ve İran destekli rejim koalisyonu tarafından açılan koridorla muhaliflerin kontrolünde bölgelere yönlendirildiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, rejim koalisyonun açtığı koridordan İdlib kırsalında muhaliflerin kontrolündeki bölgelere sızan DEAŞ’lı teröristlerle muhalifler arasında Umm Halahıyl bölgesi çevresinde çatışmalar yaşanıyor.

Öte yandan Suriye sahasından haber aktarımı yapan ajanslar, DEAŞ'in İdlib'e sızmasının ardından bölgede geniş bir alanı muhaliflerden ele geçirdiğini ifade ediyor.

Geçtiğimiz sene Hama doğu kırsalındaki Ukayribat bölgesinde rejim koalisyonuna bağlı güçler tarafından kuşatma altına alınana DEAŞ, Ekim ayında açılan koridorla muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geçme imkanı bulmuştu.

Örgütün Hama doğu kırsalında muhaliflerden aldığı bölgelerin tamamına yakını şu an rejim koalisyonunun kontrolüne geçmiş durumda.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 19:39
  1. Hama
  2. DEAŞ
  3. Rusya
  4. MUHALİFLER
  5. DEAŞPARA KAYNAĞI

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana Demir- Adana Demirspor deplasmanda güldü
    1. Adana Demir- Adana Demirspor..
    2. Türkiye'den 5 bin km uzakta Milli..
    3. Haritalarla Afrin'de son durum
    4. İran neden Afrin'den rahatsız oluyor?
    5. 35 bin kişi izledi
    6. Siyonistler saldırılarını sürdürüyor...
    7. Afrin operasyonu sürerken TSK'dan flaş..
    8. İslam düşmanının babası partiden..
    9. Kerimov'un kızı o kurumu bıraktı
    10. TSK, yeni gözlem noktası için İdlib'de!
    11. Türkiye'den ne isteyeceği belli oldu!
    12. Esed rejimi sivilleri vurmaya devam..
    13. Utanmadıktan sonra...
    14. Dışişleri'nden ABD'ye: Ciddiye almak..
    15. Münafıklara zor gelen iki namaz
    16. "Padişah olmasa marka olurdu"
    17. Bakan açıkladı! PYD ve DAEŞ anlaşıp...
    18. Messi için 1,4 milyar avroluk teklif..
    19. 'Bize fikstürde yardım edilmeli'
    20. Suudi müftü: Yöneticilerimizi tenkit..
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin