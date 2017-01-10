Rusya: Koalisyondan destek görmedik

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, tıpkı Türkiye'nin şikayet ettiği gibi ABD'nin de içerisinde bulunduğu koalisyon güçlerinden destek göremediklerini söyledi.



Rusya'nın Suriye'ye askeri yığınağını bu şekilde meşrulaştırmaya çalışan Şoygu, Sputnik'in aktardığı bilgilere göre şunları söyledi:



"Başkomutan (Vladimir Putin) tarafından verilen ana görevi geçen yıl yerine getirdik. Zorluklara ve uluslararası koalisyonun desteğine gereksinim duymamıza rağmen, maalesef hiçbir destek görmedik. Bu durum, oraya (Suriye) bir uçak gemisi grubu, ek hava güçleri ve askeri polis konuşlandırmamızı gerektirdi."



ABD'Lİ CARTER'A CEVAP

​Şoygu, Rusya'nın Suriye'deki terörle mücadele çabalarına 'neredeyse sıfır' yardımda bulunduğunu savunan ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'a da şu şekilde cevap verdi:



"Ülkeleri karıştırmış olmalı...Meslektaşımın fikrine katılmam mümkün değil."