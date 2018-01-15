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Rusya, Kırım'a S-400 konuşlandırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'a bir S-400 füze savunma sisteminin daha konuşlandırılacağını açıkladı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:31
Rusya, Kırım'a S-400 konuşlandırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım’ın hava sahasını korumak için Sivastopol’de bugün bir S-400 füze savunma sisteminin daha konuşlandırılacağını açıkladı.

Sputnik'in aktardığına göre Rusya’nın Karadeniz Filosu’ndan yapılan açıklamada, Sivastopol’de bugün Kırım’ın hava sahasının korunması için yeni bir S-400 füzesinin göreve başlayacağı belirtildi.

Kırım’da geçen yıl da S-400 füze sistemi donanımına sahip Güney Askeri Birimi’ne bağlı uçaksavar alayı göreve başlamıştı. 2018’in başlarında da Kırım’ı iki S-400’ün koruyacağı belirtilmişti.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 16:31
  1. S-400
  2. Kırım
  3. S-400 füze sistemi
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