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Rusya, kimyasal silahların yüzde 98,9’unu imha etti

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rusya’daki kimyasal silahların yüzde 98,9’unun imha edildiğini açıkladı.

27 Haziran 2017 Salı 16:07
Rusya, kimyasal silahların yüzde 98,9’unu imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya cephanesindeki kimyasal silahların yüzde 98,9’unun imha edildiğini belirtti. 19 Haziran’da ağır silah cephanesindeki VX toksik maddelerin imhasına başlanırken, Kizner tesisinde sarin imhası datamamlandı. Temmuz ayından itibaren tesiste levizit içeren topçu mühimmatı imha etme sistemi devreye girecek.

2016 yılından bu yana Udmurtiya şehrindeki Kizner adlı fabrikada kimyasal silahların imhası gerçekleştiriliyor. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, fabrikada VX, sarin, soman ve levizit gibitoksik maddeleri içeren2 milyon 187 bin 23 ağır silah cephanesi içinde 5 bin 745 ton kimyasal madde depolandığını belirtmişti.

Sovyet Birliğinin dağılmasından sonra Rusya, 40 bin ton kimyasal silahla dünyadaki en büyük stoka sahipti. 30 Kasım 1992’de BM Genel Kurulu Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesini kabul etti ve 29 Nisan 1997 de yürürlüğe girdi. Rusya Kimyasal Silahlar Sözleşmesini 13 Ocak 1993 yılındaimzalayıp 5 Kasım 1997 tarihinde onaylamıştı. Uluslararası yükümlülükler Rusya Federasyonu’nun 31 Aralık 2018 tarihinden önce kimyasal silahların imhası ile ilgili bütün çalışmaları bitirmesini gerektiriyor.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 16:07
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