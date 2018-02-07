Rusya katliamı sürdürüyor

Astana'da çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib ve doğu Guta'da Suriye ve Rus jetlerinin hava saldırılarında en az 80 sivilin öldüğü bildirildi. BM, çatışmasızlık bölgelerinin saçmalığa dönüştüğü uyarısı yaptı.

Suriye ordusu ve Rus birlikleri, muhalif grupların kontrolündeki İdlib ve Doğu Guta'ya hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına göre bölgede en az 70 sivil hayatını kaybetti ve en az 82 kişi de yaralandı.

"ÇATIŞMASIZLIK BÖLGELERİ SAÇMALIĞA DÖNÜŞTÜ"

Son 48 saat içinde saldırıların şiddetinin ve boyutunun arttığına dikkat çeken BM'ye bağlı Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro, hava saldırılarında üç kliniğin isabet aldığı yönündeki haberleri hatırlatarak "Gelen haberler, sivilleri bu tür bombardımanlardan koruma niyetiyle oluşturulan çatışmasızlık bölgelerini saçma hale getiriyor" dedi.

BUGÜNKÜ SALDIRILARDA EN AZ 20 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan Rus savaş uçaklarının bugün Doğu Guta'nın birçok yerinde sivillere yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 20 sivil yaşamını yitirdi, 100'e yakın sivil de yaralandı.