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Rusya: Karar için Türkiye'nin cevabı bekleniyor

Türk şirketine ait Moldova bandıralı 'Berg' isimli kuru yük gemisi, Karadeniz'de su alarak yan yattı. Rusya, açık denizde demirleyen geminin akıbetini Türk şirketin belirleyeceğini açıkladı.

01 Şubat 2018 Perşembe 16:08
Rusya: Karar için Türkiye'nin cevabı bekleniyor

İvanov, "Gece 00.16'da acil durum makamlarına olayla ilgili bilgi geldi. Çavda burnu yakınlarında kıyıdan yaklaşık 26 kilometre mesafede Azak Denizi'nden Türkiye'ye seyreden Moldova bandıralı 'Berg' kuru yük gemisinin mürettebatı, gemi ambarı su almaya başladığı için Feodosiya limanından yardım istedi. Olay sonucunda gemi sağa yattı" dedi.

Rus Sputnik'in haberine göre geminin bir Türk şirketine ait olduğunu ve 3 bin tondan fazla yük taşıdığını kaydeden İvanov, gemide bulunan 8'i Ukraynalı, 4'ü Azeri 12 kişilik mürettebatın kurtarılarak Feodosiya'ya götürüldüğünü ifade etti.

İvanov, geminin açıkta demirlediğini ve akıbetinin şirketin alacağı karara göre belirleneceğini de sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 16:08
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  3. Karadeniz
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